Otomobil, kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Erzurum'da otomobilin kamyonete çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:26
Otomobil, kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var!
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Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Aşkale istikametinden Erzurum'a seyreden Şener Sadıkoğlulları (37) idaresindeki otomobil, Çiftlik Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen İsmail Erdem (20) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

Kazada sürücü Sadıkoğulları ile yanındaki akrabaları Peri, Muhammet Enes, Sadık Ali, Barış, Hakan ve Nefes Sadıkoğulları ile kamyonette bulunan Zeynep Erdem, Asuman Suna, Sinan ve İsmail Ayyalkı yaralandı.

12 yaralı, ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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