Otomobil, kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Erzurum'da otomobilin kamyonete çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Aşkale istikametinden Erzurum'a seyreden Şener Sadıkoğlulları (37) idaresindeki otomobil, Çiftlik Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen İsmail Erdem (20) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.
Kazada sürücü Sadıkoğulları ile yanındaki akrabaları Peri, Muhammet Enes, Sadık Ali, Barış, Hakan ve Nefes Sadıkoğulları ile kamyonette bulunan Zeynep Erdem, Asuman Suna, Sinan ve İsmail Ayyalkı yaralandı.
12 yaralı, ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saçlarının teline dahi zarar gelirse...'
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- 150 liraya olunabiliyor!
- Adres yine aynı... Kolonlar çatlıyor!
- Bahçeli'den çok konuşulacak ittifak çıkışı
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- O magandalar yakayı ele verdi
- Bal kadar tatlı 4 burç: Bu burçlar şeker gibi tatlı