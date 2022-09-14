Otomobil kanala devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:58
Otomobil kanala devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Antalya'nın Finike ilçesinde Ali Abacıoğlu'nun (65) kullandığı 07 ARS 491 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Yarbaşı mevkisinde yoldan çıkarak kanala devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Abacıoğlu yaşamını yitirdi, Tamer Zengin ise yaralandı. Zengin, ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 


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