Otomobil kanala devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Finike ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde Ali Abacıoğlu'nun (65) kullandığı 07 ARS 491 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Yarbaşı mevkisinde yoldan çıkarak kanala devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Abacıoğlu yaşamını yitirdi, Tamer Zengin ise yaralandı. Zengin, ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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