Otomobil, park halindeki minibüse çarptı: 5 yaralı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:23

Güncelleme: 22.07.2024 - 16:43

Feci kaza, saat 13.00 sıralarında İnönü Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Fatma Can Yıldırım’ın kontrolünü yitirdiği 06 FA 9871 plakalı otomobil, 58 AFL 307 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden minibüs ise önünde park halindeki 58 KD 095 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücü Yıldırım ile yanındaki Fatma Bal Karakan (28), Edanur Çetiner (30), K.A.Ç. (4) ve M.E.K. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.