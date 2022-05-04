Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına düşen otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Reşadiye ilçesi D-100 kara yolunda Temirağa mevkisinde meydana geldi. Sivas'ın Suşehri ilçesinden İstanbul'a giden Özkan Arslan (42) yönetimindeki 34 HG 063 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildekilerden Esmanur Arslan'ın (12) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazadan yaralı kurtulan sürücü ile Gonca Sarı, Ebrar Sarı, Semanur Arslan ve Bahtiyar Arslan ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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