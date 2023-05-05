Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Kayseri'de, park halindeki otomobilde çakmak gazı soludukları iddia edilen 3 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.
Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 34'üncü sokakta, saat 23.30 sıralarında M.E.Ş., A.B. ve Y.Ç. isimli 3 arkadaş, park halindeki 34 FLC 756 plakalı otomobilde bir araya geldi.
İddiaya göre, 3 arkadaşın solumaya başladığı çakmak gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 3 arkadaş da yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Starbucks fiyatlarına dev zam!
- Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Avantaj Gaziantep'in!
- İlçe Seçim Kurulu'ndan Erdoğan kararı
- AKP'li iş insanı isyan etti, zararını açıkladı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- Soylu'nun iddiası yargıya taşınıyor