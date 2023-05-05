Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı

Kayseri'de, park halindeki otomobilde çakmak gazı soludukları iddia edilen 3 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 09:04
Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 34'üncü sokakta, saat 23.30 sıralarında M.E.Ş., A.B. ve Y.Ç. isimli 3 arkadaş, park halindeki 34 FLC 756 plakalı otomobilde bir araya geldi.

İddiaya göre, 3 arkadaşın solumaya başladığı çakmak gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 3 arkadaş da yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kayseri otomobil ekip

İlgili Haberler

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Konya'da feci kaza... Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza... Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları hangileri? Nisan 2023'de Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları hangileri? Nisan 2023'de Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler