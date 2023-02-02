Otomobile kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde kumar yüzünden çıkan tartışmada A.K.'nin tabancayla ateş ettiği Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir hayatını kaybetti, Halil Ülkü ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:02
Otomobile kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı
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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir aracın içinde bulunan 5 kişi arasında iddiaya göre, kumar yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir, oğlu Galip Topdemir ve Halil Ülkü yaralandı.

A.K. olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Halil Ülkü ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.


Antalya mahalle muhtar

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