Otomobilin çarptığı '15 yaşındaki kurye' hayatını kaybetti

Kayseri'de, siparişten dönerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü çiğ köfteci kuryesi Mehmet Akif Zengin, yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 06:22
Otomobilin çarptığı '15 yaşındaki kurye' hayatını kaybetti
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Feci kaza, saat 00.30 sıralarında Sivas Bulvarının 15'inci kilometresinde meydana geldi.

E.D. yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, siparişini teslim ettikten sonra işyerine dönmek üzere yola çıkan çiğ köfteci kuryesi Mehmet Akif Zengin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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