Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:43
Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı
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Feci kaza, kent merkezine bağlı Beyyazı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B., yönetimindeki 03 AV 149 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden yola çıkan M.Ç. (7) isimli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola düşen çocuk yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile küçük çocuk bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


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