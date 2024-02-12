Otomobilin çarptığı çöp konteyneri 5 kişiyi yaraladı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün manevra yaptığı otomobil çöp konteynerine çarptı. Savrulan konteyner 4’ü öğrenci 5 kişiyi yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, öğretmen Ö.Ö. idaresindeki otomobil Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yola atlayan yayaya çarpmamak için manevra yaptığı sırada çöp konteynerine vurdu.
Savrulan konteyner ise 4’ü öğrenci 5 kişiyi yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
E.T., F.S., Z.G. ve Z.R.Y. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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