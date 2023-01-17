Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo sıvı 'metamfetamin' ele geçirildi

Mersin'de, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilip, durdurulan otomobilin yakıt deposunda, 25 kilo sıvı metamfetamin bulundu; 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:17
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yurt dışından ülkeye giriş yapan ve kente gelen otomobil, şüphe üzerine takibe alındı.

Durdurulan araçtaki detaylı aramada narkotik köpeği 'Anka', sol arka koltuğa tepki verdi. Oto sanayiye çekilen aracın yakıt deposu söküldü.

ÖZEL BÖLME YAPMIŞLAR

Depoya özel bölme yapıldığı görülürken, 25 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.M.A., Emniyet'e götürüldü.


otomobil yakıt deposu yakıt Metamfetamin

En Çok Okunan Haberler