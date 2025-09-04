Otopsisi yapılan Halit Yukay'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir'in Erdek ilçesinin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürerken, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsüne ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7’nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17’de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntüler de soruşturma dosyasına konuldu.

Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da soruşturma kapsamında kendisiyle telefon ile konuşan son kişi olarak bilgisi alındı. Tatlıtuğ, 11 Ağustos’ta, İstanbul'da ifade verdi.

EŞLEŞME KRİMİNAL RAPORA DA YANSIDI

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin olduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda; Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Halit Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.

KARA KUTU İNCELEME İ Ç İN YURT DIŞINA G ÖNDER İLDİ

Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin 'kara kutusu' olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihazın, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları İzmit Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve Halit Yukay'ın teknesine çarptığı şüphesi ile Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan 'Arel 7'nin demirlediği Yalova demir sahasında, mürettebatın ifadelerine de başvuruldu. Seyir sırasında gemide kaptanla birlikte 13 mürettebat olduğu öğrenilirken, ifadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen kaptan Cemal Tokatlıoğlu'nun 'otomatik kaptan' sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

29 GÜN SONRA DNA İÇİN PARÇA ALINDI

İş insanı Halit Yukay’ın denizin 68 metre derinliğindeki cansız bedeninin çıkarılması için 26 Ağustos’ta Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın' bölgeye geldi. Kazadan 29 gün sonra Yukay'ın vücudundan alınan parça DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'‘TCG ALEMDAR CESET İ ÇIKARDI’'

TCG Alemdar isimli kurtarma gemisi de dün sabah bölgeye ulaştı. Yapılan çalışmayla Yukay'ın cesedi, asansör sistemi ile su yüzeyine çıkarıldı. Sahil Güvenliğe ait bota teslim edilen cenaze Bandırma Limanı'na getirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dün akşam otopsisi yapılan Halit Yukay'ın cenazesi bu sabah saat 09.50'de ailesine teslim edildi. Yukay'ın İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma, kazanın olduğu Balıkesir'in Marmara ilçesine en yakın olan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.