Oylar ne zaman sayılacak? Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yurttaşlar, Türkiye'nin tarihi bir günü olan 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Peki, Oylar ne zaman sayılacak? Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2023 - 07:00
Oylar ne zaman sayılacak? Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Yurttaşlar, 14 Mayıs 2023 Pazar gününde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Tarihi seçimde yurttaşlar, ''Oylar ne zaman sayılacak? Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Saat 18.00’e kadar seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. 18.00-21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime ilişkin açıklamaları yayımlanabilecek.

21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. İlk önce cumhurbaşkanı seçimi oyları, ardından milletvekili seçimi oyları sandık kurulunun siyasi parti temsilcisi üyeleriyle beraber sayılacak.


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