Ozan Elektronik Para AŞ soruşturmasında ikinci dalga: 11 gözaltı kararı, 72 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

7.11.2025 09:15:00
Haber Merkezi
Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin üst yönetiminin yanı sıra bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden çalışanların da “aklama” faaliyetlerine karıştığı iddia edildi. 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verilirken, 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen gelirlerin aklanması iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı. 

“Pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildiği iddia edildi.

Savcılık, bu çerçevede tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğu belirtildi. 

Yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi. 

SUÇ GELİRLERİ SİGORTA PRİMİ GİBİ AKLANMIŞ

MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre, şirketin sanal POS cihazlarını suç gelirlerinin aktarımında kullandığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin ise engellenmediği tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma dosyasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin meşru işlem görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildiği yönünde kuvvetli bulgular yer aldığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığının belirlendiği iddia edildi. Para trafiğinin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği; suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve bu yöntemle aklandığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Ozan Elektronik Para AŞ'ye geçtiğimiz günlerde kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuş. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

8 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6 şüpheli tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verilmişti.

