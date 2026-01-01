Özcan Deniz'e kendi şarkısı soruldu: Joker kullanarak yanıtladı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Oktay Kaynarca’nın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının yılbaşı özel bölümünde eğlenceli ve dikkat çeken bir an yaşadı. Yarışmada 100 bin lira değerindeki soruda Deniz’e, 90’lı yıllara damga vuran “Yalan mı?” adlı şarkısında “yalan” kelimesinin ek almış ya da almamış hâliyle toplam kaç kez geçtiği soruldu.

Soruyla karşılaşan Deniz, önce şarkıyı mırıldanarak kelime sayısını tahmin etmeye çalıştı. Ardından stüdyoda şarkısını seslendiren ünlü sanatçı, doğru cevaptan emin olamayınca seyircilerin daha net saymış olabileceğini düşünerek seyirci jokerini kullanmaya karar verdi.

Şıklarda yer alan 23, 33, 43 ve 53 seçenekleri arasında seyircilerin çoğunlukla işaretlediği 53 yanıtını veren Deniz, doğru cevabı buldu.

Kendi şarkısında “yalan” kelimesini tam 53 kez kullandığını öğrenen Özcan Deniz, sonucu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada da gündem olan bu an, yarışmanın yılbaşı özel bölümünün en çok konuşulan anlarından biri oldu.