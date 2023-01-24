Özge Mumcu'dan Uğur Mumcu paylaşımı: "Halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz"

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:26

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 09:26

24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde, otomobiline yerleştirilen bomba ile katledilen gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yılında anılıyor.

Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, Twitter'dan paylaştığı mesajla da 'o tuğlayı çekin' mesajı verdi.

Özge Mumcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"30 yıl önce… 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım. Halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz. Bombayı koyanın adı davaya göre Oğuz Demir, eşgal resmi var ve son davada kırmızı bültenle arama çıkartıldı."