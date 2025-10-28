Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Çelik: İstanbul Maratonu'nda ÇYDD ile koşacağım

Özgür Çelik: İstanbul Maratonu'nda ÇYDD ile koşacağım

28.10.2025 21:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Çelik: İstanbul Maratonu'nda ÇYDD ile koşacağım

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 47. İstanbul Maratonu'nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte koşacağını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 47. İstanbul Maratonu'nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte koşacağını açıkladı.

Paylaşımında Prof. Dr. Türkan Saylan'ın sözlerine yer veren Çelik, "Eğer bir yerde bilime, demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın, ölüme saniyeler kalmış olsa bile…" ifadelerini hatırlattı.

Her yeni güne aydınlık bir gelecek inancıyla başladıklarını belirten Çelik, "Tüm vatandaşlarımızı geleceğimizin teminatı gençlerimiz için dayanışmamızı büyütmeye çağırıyorum" dedi.

İlgili Konular: #Maraton #Özgür Çelik