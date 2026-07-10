Özgür Özel, Ahmet Telli'ye 'Sıyrılıp Gelen' dizeleriyle veda etti

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, 78 yaşında yaşamını yitiren toplumcu gerçekçi şiirin önemli isimlerinden Ahmet Telli için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Telli'nin "Sıyrılıp Gelen" şiirinden dizeleri paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Özel'in mesajı şöyle:

"Soluk bir ay dolanıyor kentin üstünde her gece Her gece bilge bir gezgin tavrıyla adımlıyor yolunu Güz yanığı bir durgun sessizlikle örtülü her şey ve yırtılmış bir tül gibi savrulup duruyor zaman” Çok üzgünüz…

Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden, edebiyatımızın usta şairlerinden Ahmet Telli’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."