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Özgür Özel, Ahmet Telli'ye 'Sıyrılıp Gelen' dizeleriyle veda etti

Özgür Özel, Ahmet Telli'ye 'Sıyrılıp Gelen' dizeleriyle veda etti

10.07.2026 23:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel, Ahmet Telli'ye 'Sıyrılıp Gelen' dizeleriyle veda etti

 CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden usta şair Ahmet Telli için yayımladığı taziye mesajında, Telli'nin "Sıyrılıp Gelen" şiirinden dizelere yer verdi. Özel, "Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden Ahmet Telli'ye Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
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CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı  Özgür Özel, 78 yaşında yaşamını yitiren toplumcu gerçekçi şiirin önemli isimlerinden Ahmet Telli için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Telli'nin "Sıyrılıp Gelen" şiirinden dizeleri paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Özel'in mesajı şöyle:

"Soluk bir ay dolanıyor kentin üstünde her gece Her gece bilge bir gezgin tavrıyla adımlıyor yolunu Güz yanığı bir durgun sessizlikle örtülü her şey ve yırtılmış bir tül gibi savrulup duruyor zaman” Çok üzgünüz…

Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden, edebiyatımızın usta şairlerinden Ahmet Telli’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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