Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den Azerbaycan mesajı

Özgür Özel'den Azerbaycan mesajı

8.11.2025 12:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Özel'den Azerbaycan mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan’ın Zafer Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel, "Bundan beş yıl önce onurlu ve kararlı bir mücadeleyle, Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasını Azerbaycan’la tek yürek olarak kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Özel, şunları kaydetti:

"Bugün kardeş ülkemiz Can Azerbaycan’ın Zafer Günü. Bundan beş yıl önce onurlu ve kararlı bir mücadeleyle, Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasını Azerbaycan’la tek yürek olarak kutluyoruz. Karabağ için canını feda eden şehitleri rahmetle anıyor, gazilere minnetlerimizi sunuyoruz."

İlgili Konular: #Özgür Özel #Azerbaycan