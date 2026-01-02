Özgür Özel’den Çankırı mitingine çağrı: ‘Korkuyu değil umudu büyütmek için’

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, geçen yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen eylemlere dikkat çekti. Özel, “Geçen yıl Türkiye’nin dört bir yanında tam 77 kez eylemdeydik. Yorulmadık, geri adım atmadık” ifadelerini kullandı.

Yeni yılın ilk büyük buluşmasının Çankırı’da yapılacağını duyuran Özel, mitingin 3 Ocak Cumartesi günü gerçekleşeceğini belirtti.

Özgür Özel, çağrısını şu sözlerle sürdürdü:

“Geçen yıl Türkiye’nin dört bir yanında tam 77 kez eylemdeydik. Yorulmadık, geri adım atmadık! Şimdi, 2026’nın ilk cumartesi gününde, Çankırı’dayız!

Korkuyu değil umudu büyütmek için!

Kutuplaşma değil kucaklaşmak için!

Yoksulluğa alışmamak için!

3 Ocak Cumartesi | 15.00 | Belediye Meydanı (1 No’lu Miting Alanı)”