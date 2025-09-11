Özgür Özel duyurmuştu: 'Millete Emanet' kitabı rekor kırıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önsözünü ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun son sözünü kaleme aldığı "Millete Emanet" kitabı sipariş rekoru kırıyor.

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, sosyal medya hesabından kitabın paketlenme işlemine ilişkin bir videolu paylaşım yaptı.

Hepkon paylaşımında, "Önsözünü Özgür Özel'in, sonsözünü Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı, Yavuz Oğhan tarafından hazırlanan "Millete Emanet" kitabı dün geceden beri rekor üzerine rekor kırıyor. Kitabın gelirinin 19 Mart mağduru öğrencilere verileceğini öğrenenler durmadan sipariş veriyor. Var gücümüzle emanete sahip çıkıyoruz. Herkese ulaştıracağız..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, dün akşam gerçekleştirilen Kadıköy mitiginde kitap hakkında şu sözleri kullanmıştı:

"19 Mart'ın tüm mağdurları için benim önsözünü yazdığım, Ekrem Başkanın son sözünü yazdığı ama meydanlarda sizin yazdığınız bir kitap var. Adı 'Millete Emanet'! Yazıyı toparlayan Yavuz Oğhan. Bu darbe sürecinde mağdur olan gençler için bu kitaba da sahip çıkacağız. Varlık kesimlerden değil, bu kitap üzerinden sözüme değer veren herkesi gençlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz."