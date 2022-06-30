Özlem C.'yi öldürmekle suçlanan Sezgin C. 'yetersiz delil' nedeniyle beraat etti
Birlikte yaşadığı Özlem C.'yi öldürmekle suçlanan tutuklu yargılanan Sezgin C. bugün görülen duruşmada 'yetersiz delil' nedeniyle beraat etti. Cumhuriyet'e konuşan Özlem C.'nin abisi Harun K., bu kararın yanlış olduğunu ve ablası için adalet aramaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.
27 Eylül günü çocuklarının gözü önünde birlikte yaşadığı Özlem C.'yi öldürdüğü iddia edilen Sezgin G. beraat etti.
Kardeşi Özlem C.'nin öldürülmeden bir gün önce şiddete maruz bırakıldığını anlatan Harun K., tartışma sırasında Özlem C.'nin, Sezgin G.'nin eline kaşıkla vurduğunu bunun sonrasında Sezgin C.'nin mutfaktan bıçak alıp geldiğini aktardı.
'BU KASITLI BİR CİNAYET'
Olayı çocukların anlattığını söyleyen Harun K., "Kız kardeşimin dövüldüğüne dair bir sürü delil var, çocukların her şeyi anlatmalarına rağmen bu adamı serbest bıraktılar. Kız kardeşimi alıp odaya götürüyor ve evin dış kapısını da kilitliyor. Sürekli dövüyor kız kardeşimi. Bıçağı kardeşimin göğsüne saplıyor ve ikinciyi vurmasın diye 18 yaşındaki yeğenim babasını tutmaya çalışıyor. Büyük kızın elini de kesiyor" diye konuştu.
'SAATLERCE CAN ÇEKİŞTİ KIZ KARDEŞİM'
Yaşanan tüm bu olayların ardından, kız kardeşinin aynı gün saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini söyleyen Harun K., “Yolda ölüyor kız kardeşim ve ambulansa onu öldüren Sezgin C. de biniyor. Saatlerce can çekişmiş kız kardeşim. Bu kasıtlı bir cinayet. Kız kardeşimi hastaneye götürmediler. Çocuklarla konuşana, halıyı saklayana kadar kız kardeşimi niye hastaneye götürmüyorlar?” diye sordu.
"ÖLDÜRDÜĞÜ BELLİ, KARDEŞİMİ MEZARDAN MI KALDIRACAĞIZ?'
Davanın bugün görülen üçüncü son duruşmasında, tutuklu yargılanan Harun K., 'yeterli delilin olmaması' nedeniyle beraat etti. Özlem C.'nin ağabeyi Harun K., duruşmada yaşananları Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.
Özlem C.'nin iki çocuğunun da karakola giderek bu karara feryat ettiğini ve tepki gösterdiğini belirten Harun K., "Katili bıraktılar. 'Öldürdüğü net değil, şüphe sanıktan yanadır. Bıçaklasa hastaneye götürmezdi' dediler. Çocuklarının gözünün önünde öldürdü kardeşimi. Onlar avukat tutmuş, bizim maddi durumumuz olmadığı için avukat barodan atandı. Avukat da pek ilgilenmedi. Öldürdüğü belili, kardeşimimi mi kaldıracağız mezardan? Neyin delili?" ifadelerini kullandı.
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