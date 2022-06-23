Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve BM konusunda benzer görüşlere sahibiz
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılandırılması konusunda benzer görüşlere sahip olduklarını bildirdi.
Pakistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, veda ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.
Arif Alvi, Türkiye’nin Keşmir meselesinde Pakistan’a verdiği kararlı destek ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu’ndaki aktif rolü dolayısıyla memnuniyetini vurguladı.
Alvi, Pakistan’ın Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılması konusunda benzer görüşlere sahip olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin örnek nitelikte olduğuna dikkati çekti.
Alvi ayrıca, Türkiye ve Pakistan’ın diğer Müslüman ülkelerle birlikte İslamofobiye karşı mücadele ihtiyacını savunduklarını belirterek, İslamofobinin Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada yükselişte olduğunu kaydetti.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'