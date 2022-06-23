Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve BM konusunda benzer görüşlere sahibiz

23 Haziran 2022 Perşembe, 16:01

Pakistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, veda ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.

Arif Alvi, Türkiye’nin Keşmir meselesinde Pakistan’a verdiği kararlı destek ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu’ndaki aktif rolü dolayısıyla memnuniyetini vurguladı.

Alvi, Pakistan’ın Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılması konusunda benzer görüşlere sahip olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin örnek nitelikte olduğuna dikkati çekti.

Alvi ayrıca, Türkiye ve Pakistan’ın diğer Müslüman ülkelerle birlikte İslamofobiye karşı mücadele ihtiyacını savunduklarını belirterek, İslamofobinin Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada yükselişte olduğunu kaydetti.