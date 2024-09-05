Palmiye Sitesi Davasında ilk duruşma: Birbirlerini suçladılar

Yayınlanma: 05.09.2024 - 18:19

Güncelleme: 05.09.2024 - 18:19

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan 6 bloklu Palmiye Sitesi’nin 3 bloku depremde saniyeler içerisinde yıkılmış ve 151 kişi yaşamını yitirmişti. Davada ilk duruşma, depremin üzerinden 19 ay geçtikten sonra görülebildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi basın açıklaması yapan kayıp yakınları ve dava avukatları, tüm suçluların “olası kast” ile yargılanmaları ve hak ettikleri cezaları almaları çağrısında bulundu. Tutuklu müteahhit A.B.’nin SEGBİS aracılığıyla, müteahhit H. M. E. ve jeoloji mühendisi Ö. T.’nin mahkemede savunma yaptığı duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden A.B., “6 Şubat depremleri sıradan bir deprem değildir. Devletimiz de "yüzyılın afeti" diye tanımlamıştır. Yıkılan bloklar fay hattına denk gelmiştir. Son yönetmelikle yapılsa dahi yıkılır” ifadeleriyle kendisini savundu. A.B., yıkılan binaları H.M.E.’nin yaptığını iddia ederken H.M.E. ise “Benim binanın yapımıyla ilgili alakam yok. Benim ortaklığım yok. Emlakçı gibi müşteri getirirdim" dedi.

“KAMU GÖREVLİLERİ DE SUÇLU”

Sanık jeoloji mühendisi Ö. T. ise savunmasında şunları söyledi:, " 1999 yılında A. B. bizden zemin etüt raporu istedi. Biz de o raporu 1999 yılındaki yönetmeliğe göre yaptık. Biz raporu verdiğimizde bina yapılıyordu. Tek suçlu A.B. değil kamu görevlileri de suçludur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Palmiye Sitesi'nin yapımında A.B. ile muhatap oldum. H. M. E.’yi hiç görmedim."

Tutuklu müteahhit A.B., Ö.T.’nin iddialarını reddederken “Hayatım boyunca Ö. T. ile hiç görüşmedim. Telefonda bile konuşmadım” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DURUŞMANIN TARİHİ BELLİ OLDU

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanık A.B.'nin tutukluluk halinin, sanık H. M. E. ve Ö. T. hakkındaki "adli kontrol" kararının devamını yönünde mütalaa verdi. Mahkeme açıkladığı ara kararda sanıklar hakkında savcılık mütalaası ile aynı yönde karar verirken yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanması talep edildi. İkinci duruşma 26 Aralık'ta görülecek.