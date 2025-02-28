Palmiye Sitesi davasında reddi istenen Mahkeme Başkanı: "Ret istemlerinin kabulünü talep ederim"

Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:32

Güncelleme: 28.02.2025 - 12:32

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 151 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nde müştekilerin "reddi hakim" talebinde bulunduğu Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, bir üst mahkemeye gönderdiği yazıda, sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesine ilişkin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olmadığını ileri sürdü. Mahkeme Başkanı, reddi hakim talebinin kabul edilmesini talep etti. Palmiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, yaptığı değerlendirmede, "Bu süreç dava dosyasını yavaşlatmış hatta geriye götürmüş olsa da haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 151 kişinin yaşamını yitirdiği 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un da babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık 2024'te görülen ikinci duruşmada, müteahhit Ersoy tutuklandı ancak 17 Ocak'ta "Kocama hali" nedeniyle tahliye edildi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy'u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı.

MÜŞTEKİLER REDDİ HAKİM TALEP ETMİŞTİ

17 Şubat'ta görülen üçüncü duruşmada müştekiler ve müşteki avukatları, sanık müteahhit Hacı Mehmet Ersoy hakkında tahliye kararı veren hakimin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendireceğini bildirerek, duruşmayı 12 Haziran'a ertelemişti.

"TAHLİYE KARARI USUL VE YASAYA AYKIRI DEĞİL''

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazıyla sunarak, reddi hakim talebinin kabul edilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı, yazısında sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesine ilişkin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesi kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, bu kararla tarafsızlığımızın şüpheye düştüğü belirtilerek hakimin/heyetin reddi talebinde bulunulmuştur. Sanık Hacı Mehmet Ersoy hakkında verilen tahliye kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatindeyim ancak çok sayıda katılan ve vekili tarafından ret isteminde bulunulduğu, bu haliyle şahsımın tarafsızlığından şüphe duyulduğu görülmekle, gelinen aşamada yargılamanın sağlıklı yürütülebilmesi adına ret istemlerinin esasına girilerek kabulünü talep ederim."

İki mahkeme üyesinin de benzer talepte bulunduğu öğrenildi.

"HAKLI MÜCADELEMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ''

Palmiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, süreci şöyle değerlendirdi:

"Evet 81 yaşındaki, yaşına göre oldukça sağlıklı kuvvetli suç şüphesi bulunan bir 'sanığı' akıl almaz ve usulüne uygun olmayan bir 'kocama hali' raporuyla kaçma ve saklanma şüphesi yok diye tahliye eden hakimin tarafsızlığından tabii ki tüm müştekiler şüphe duydu ve gerekli taleplerimizi ilettik. Ve bu sanık tam 30 gündür firari, bu da şüphelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Bu süreç dava dosyasını yavaşlatmış hatta geriye götürmüş olsa da haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim tek isteğimiz gerçek ve tarafsız bir adalete ulaşabilmek. Kayıplarımızın büyüklüğüne bakarsak da adaleti sonuna kadar hak ediyoruz."



