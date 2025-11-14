Park halindeki tıra çarptı: 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Vedat Direk idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra çarpmasının ardından yaklaşık 500 metre savrularak şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Vedat Direk ağır yaralanırken, araçta bulunan çocukları 6 yaşındaki Adar Direk ve 8 yaşındaki Zana Direk isimli kardeşler hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.
Kazanın şiddetiyle hayatını kaybeden küçük çocuklardan birinin kopan uzuv ekipler ve vatandaşlar tarafından uzun süre aranarak bulundu.
Ağır yaralı sürücü Vedat Direk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı araçta hayatını kaybeden iki küçük kardeşin cansız bedenleri Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı, baba Direk'in hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.