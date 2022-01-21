PayTR’dan sektörde bir ilk: Cep telefonları pos cihazına dönüşüyor

21 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Geliştirdiği ürün ve teknolojilerle 12 yılı aşkın süredir üye iş yerlerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam eden ödeme kuruluşu PayTR; Mastercard ve Propay ile önemli bir iş birliği başlattı. PayTR NeoPOS sayesinde üye iş yerleri, yüz yüze satışlarda PayTR POS ile ödeme almayı deneyimleme şansı yakalıyor. Bu projeyle PayTR; NFC özellikli Android işletim sistemine sahip telefon veya tabletler üzerinden temassız özellikli kartlar ve cihazlarla ödeme almayı mümkün kılan ilk ödeme kuruluşu oldu.

PayTR’ın hem 58 bin üye iş yeri hem de PayTR çözümlerinden yararlanacak yeni işletmeler; Mastercard Tap on Phone platformu (Mastercard Acceptance Gateway) üzerinde çalışan mobil ödeme alma özelliği sayesinde, Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerden, POS cihazlardan ödeme alır gibi, temassız ödeme alabilecekler.

PayTR üye iş yerleri, Google Play'den indirebilecekleri PayTR Mağaza uygulaması içinde bulunan mobil ödeme alma özelliği sayesinde, NFC özellikli Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ya da tabletlerini bir POS cihazı gibi kullanabiliyor. Böylece, kullanıcıların temassız kartlar ya da cihazlar ile yapmak istedikleri ödemeleri kabul edebiliyorlar. Temassız işlem limiti üzerindeki işlemlerde ise kart şifresi girilerek ödeme tamamlanabilirken, üye iş yerleri için herhangi bir POS maliyeti de bulunmuyor.

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul

"HEDEFİMİZ, ÇOK YÖNLÜ BİR FİNTECH ŞİRKETİ OLMAK"

FinTech şirketi olma hedefleri doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlere odaklandıklarını belirten PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Bu amaçla Cep Telefonları ve Tabletleri POS cihazına çeviren PayTR Neo POS ürünümüzü 58 bin iş yerimizin kullanımına sunduk, Ödeme Kaydedici Cihazlar ve Android tabanlı POS cihazları üzerinden de ödeme almalarını sağlamak adına fiziki pos çözümlerimizi başlattık. Yazılım ve donanım altyapılarımızı geliştirdiğimiz gibi uzmanlık alanı ödeme sistemleri olan yazılım ekiplerini bünyemize kattık. İşletmelerimizin en temel ihtiyaçlarından olan yüz yüze satışlarda da PayTR üzerinden ödeme alma beklentisini yeni ürünümüzle karşılamış olmaktan dolayı mutluyuz. Bu ürünü kullanacak üye iş yerlerimiz ve PayTR çözümlerinden yararlanacak yeni işletmeler için hayat artık daha kolay” dedi.