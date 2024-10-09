Pelin Karaca'yı katleden failin savunması ortaya çıktı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür kayıp olan 21 yaşındaki kadın, Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda ölü bulundu. Pelin Karaca'yı katleden A.U. ifadesinde "Öldüğünü anlayınca korktum, gömdüm” dedi
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül’de kaybolan 21 yaşındaki Pelin Karaca için ailenin aramaları sonuç vermeyince 26 Eylül günü polise haber verildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde Pelin Karaca’nın son görüştüğü A.U.'yu takibe aldı.
A.U. polis sorgusunda cinayeti itiraf ederek Karaca’nın cansız bedenini Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Göleti çevresinde bulunan ormanlık alana gömdüğünü anlattı. Bölgede yapılan araştırmalarda, Karaca’nın cansız bedenine ulaşıldı.
Karaca’nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülürken cinayeti itiraf eden A.U. mahkemeye çıkarıldı. A.U. mahkemedeki ifadesinde “Pelin ile gezmeye gitmiştik. Arabanın önündeydi. Araba hareket edince Pelin altında kaldı. Öldüğünü anlayınca korktum, gömdüm” dediği öğrenildi. Evli ve çocuk sahibi olduğu öğrenilen A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.
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