Pes dedirten savunma! Gelinini istismar eden erkeğe 19 yıl hapis
Kayseri’de, gelini G.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan F.K., 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
G.K., iddiaya göre, eşinin cezaevinde olduğu 2020 ile 2021 yıllarında farklı dönemlerde kayınpederi F.K.’nin cinsel istismarına uğradı.
ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENMİŞTİ
Eşi ise cezaevinden çıktıktan sonra G.K.’nin kendisini aldattığından şüphelenip, cep telefonunun video kaydını açarak eve girdi; babası F.K.’nin, eşini istismar ettiğini gördü.
TUTUKLANDI
Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
"O BENİM KIZIM SAYILIR" BAHANESİ
Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık F.K., hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen F.K., "Bana iftira attılar. Suçsuzum. O benim kızım sayılır. Hiçbir zaman kendisine kötü gözle bakmadım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık F.K.’yi ‘cinsel istismar’ suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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