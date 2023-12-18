Pikap ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kulak Mahallesi’nde Cumali E. idaresindeki 01 AKD 511 plakalı pikap ile Mustafa Eminoğlu yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile Mustafa Eminoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, pikap sürücüsü Cumali E. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay ilgili soruşturma devam ediyor.
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