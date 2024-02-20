Pilot Yüzbaşı Eren’in üniformasına kavuşmak için açtığı dava ertelendi: 18 yıldır adalet arıyor

Kumpas davalarda tutuklanan ilk subay olan Yüzbaşı Murat Eren adalet mücadelesi veriyor. Ankara’daki duruşmada konuşan avukat Muhammed Sarıkaya, “Ankara’da hakimler var” demek istiyoruz” dedi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 20.02.2024 - 22:14
Pilot Yüzbaşı Eren’in üniformasına kavuşmak için açtığı dava ertelendi: 18 yıldır adalet arıyor
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Hakkında açılan üç dava sonrası TSK’den ihraç edilen ve yaklaşık beş yıl hapis yatan Murat Eren, davaların FETÖ kumpası olmasının kanıtlanmasıyla beraat etti. Buna karşın Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’ye yaptığı geri dönüş başvurusu kabul edilmedi. Yargı yoluyla mücadelesine devam eden Eren’in “göreve iade edilmesi talebinin reddi işleminin iptali” istemiyle açtığı davada duruşma dün görüldü. Ankara 25. İdare Mahkemesi’ndeki duruşmada sözlü savunma yapan Eren’in avukatı Muhammed Sarıkaya Cumhuriyet’e konuştu. 

‘TÜKİYE’NİN DREYFUS’U’

Eren’in yargılanma süreci konusunda “Türkiye’nin Dreyfus davası” olduğunu belirten avukat Sarıkaya, “Ancak bir fark var. Yüzbaşı Dreyfus’un gözaltına alınması ile yeniden üniformasına dönmesi toplamda beş yıl sürerken Yüzbaşı Eren tam 18 yıldır adalet arıyor” dedi. 

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Eren’in hapis yattığı davalardaki yargıçlarından kararı onayan Yargıtay üyelerine kadar herkesin FETÖ üyesi olduğunun kanıtlandığını belirten Sarıkaya şöyle devam etti:

“Murat Eren, FETÖ kumpası ile çok sevdiği üniformasından koparıldı. TSK’den atılma gerekçesinin FETÖ kumpası olduğu defalarca kanıtlandı. Neredeyse 20 yıla ulaşan bu mağduriyetin giderilmesini ve Eren’in üniformasına kavuşmasını istiyoruz. 130 yıl önce Fransa’da hâkimlerin olduğunu gördük. 2024 yılı için de ‘Ankara’da hâkimler var’ diyebilmek istiyoruz.” Mahkemenin en geç 15 gün içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.


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