Pınar Selek açıklamasına polis engeli... Çevik kuvvet ablukaya aldı!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:02

Güncelleme: 29.09.2023 - 14:05

Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin açılan davada 4 kez beraat eden sosyolog Pınar Selek için yargılama süreci yeniden başladı.

Selek'in saat 14.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek duruşması öncesi yapılması planlanan basın açıklaması polis tarafından engellendi.

ABLUKAYA ALINDILAR!

Açıklama yapmak isteyen Selek'in arkadaşları ve avukatları çevik kuvvet tarafından ablukaya alındı. Engellemenin ardından adliye önünde basın açıklamasını gerçekleştiren Pınar Selek destekçileri, engellemeye tepki gösterdi.

Dava avukatlarından Av. Kemal Aytaç, Kağıthane Kaymakamlığı'na seslendi.

NE OLMUŞTU?

Pınar Selek, 1998'de Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Pınar Selek, bu davadan 4 kere beraat etti. Yargıtay, her defasında beraat kararının bozulmasını ve hapis cezasının onanmasını talep etti.

17 Ocak 2023 günü Yargıtay Ceza Genel Kurulu beraat kararının bozulması ile ilgili gerekçeli kararını İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme de Pınar Selek’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğine ilişkin kararı doğrultusunda Selek hakkında tutuklama ve kırmızı bülten çıkartılmasına karar verdi.