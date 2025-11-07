Piyasa değeri 50 milyon TL... Kaçak oyuncak ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Fatih'te iki ayrı depoda gümrük kaçağı oyuncakların bulunduğunu belirledi. Depolara eş zamanlı düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların bir kısmının çocuklara yönelik olduğu, bir bölümünün ise son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen, çanta ve telefonlara aksesuar olarak takılan oyuncaklarından oluştuğu tespit edildi.

KANSEROJEN MADDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan testlerde oyuncakların insan sağlığına zararlı, yüksek oranda kanserojen madde içerdiği belirlendi. Gözaltına alınan iki kişi hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.