Polis memuru, kayınvalidesini öldürdü: İntihar girişiminde bulundu

26.11.2025 14:56:00
DHA
Kayseri'de 35 yaşındaki polis memuru S.U., miras nedeniyle tartıştığı 60 yaşındaki kayınvalidesi M.M.'yi bağ evinde öldürüp, intihar girişimde bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta meydana geldi.

Bağ evinde polis memuru S.U. ile kayınvalidesi M.M. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

