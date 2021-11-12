Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Efeler'e 'teşekkür' mektubu

12 Kasım 2021 Cuma, 07:37

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçen ay Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nı Kemer Mahallesi’nde hayata geçirdi. “Gençlerimizin ve çocuklarımızın bu parktan yararlanırken, ileride bilim adamı olabilecekleri, Nobel ödülü alabilecekleri yönünde hayaller kurmalarını istedik” diyen Başkan Atay, açılış töreninde yaptığı konuşmasında bu nedenle matematik ve bilim parkına Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adının verildiğini açıklamıştı. Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Başkan Atay’a projeye adının verilmesinden dolayı teşekkür mektubu gönderdi. Sancar, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Aydın’da yapılan ‘Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’na benim adımı vermeniz, benim için büyük bir şükran ve gurur kaynağıdır. Aydın, Kurtuluş Savaşı’mızda efeleriyle, kadını, erkeği ve çocuğuyla kutsal ülkemizin özgürlüğünü yaşatmakta önderlik etmiştir. Şimdi ise bu ve bunun gibi girişimlerle ülkemizin bilim ve teknolojide ilerlemesi, bu alanlarda önder bir ülke olması yolunda Aydın, tekrar gerçek bir vatanseverlik örneği vermiştir. Girişiminiz hayırlı ve uğurlu olsun.”

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın mektubunu resmi sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Atay ise “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilimle ve matematikle iç içe büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.