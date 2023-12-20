Prof. Dr. Bedri Gencer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 20.12.2023 - 18:52

Güncelleme: 20.12.2023 - 18:52

YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Bedri Gencer, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bakanlığın cemaatlerle işbirliği yapmaya devam edeceğini belirttiği sözlerine destek verdi.



BEDRİ GENCER KİMDİR?



7 Nisan 1968'de Konya'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden lisans derecesi aldı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi'nden iktisat tarihi alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesinden uluslararası ilişkiler alanında doktora derecesi aldı. 2004 yılında Türk siyaset bilimcilerin duayeni sayılan İlter Turan başkanlığında seçkin bir jüriden ilk seferde siyaset bilimi alanında doçent unvanını aldı. 2009 yılında halen öğretim üyesi olarak çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde profesör unvanını aldı. 2011-2018 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü başkanlığını yürüttü.[3][4] Üniversiteden görevlendirmeyle 2008 yılında İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinin kuruluşu sürecinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ile birlikte çalıştı. Üniversiteden görevlendirmeyle 2008 yılında Süleymaniye Kütüphanesinde danışmanlık yaptı. 2012-2015 yılları arasında ÜNDER (Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği) başkanlığını yürüttü.[5] Üniversiteden görevlendirmeyle 2013-2016 yılları arasında Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu üyesi olarak görev yaptı

DEPREM SONRASI PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Prof. Dr. Bedri Gencer, 24 Ocak 2020 yılında meydana ve onlarca yurttaşın yaşamını yitirmesine yol açan Elazığ depreminin ertesi günü sosyal medya hesabı üzerinden skandal niteliğinde bir paylaşım yapmıştı. Gencer, depremin ertesi günü yaptığı o paylaşımda “Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” demişti.

Depremi çocuk yaşta evliliğin yasak olmasına bağladığı yönünde yorumlanan sözlerinin ardından öğrenciler Gencer'e karşı büyük tepki göstermişti. Gencer'in okulla ilişiğinin kesilmesini talep eden öğrenciler, 500'den fazla dilekçe toplamıştı. Bu tepki karşısında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden gelen açıklamada, Bedri Gencer'in mesajına ilişkin "haddini aşan" ve "kabul edilmesi mümkün olmayan" denilerek inceleme başlatılacağı duyurulmuştu. Daha sonra da Gencer’in lisans öğrencilerine verdiği sosyoloji dersinin öğretim görevlisi değiştirilmişti.