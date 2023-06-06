Prof. Dr. Ercan’dan Aydın için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 09:52

Güncelleme: 06.06.2023 - 09:52

Aydın halkının deprem konusundaki bilinç ve duyarlılığını yükseltmek amacıyla Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen “Deprem İçin Ne Yapmalı?” konferansına konuk olan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurttaşlara depremler konusunda uyarılarda bulundu.

Efeler Belediyesi ve Efeler Lions Kulübü Derneği iş birliğinde Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

PROF. DR.ERCAN: DEPREM; SİYASİ, EKONOMİK VE YÖNETİMSEL SORUNDUR

Depremin bazı siyasetçilerin söylemlerinde olduğu gibi “ilahi takdir” ve “kader” olmadığını belirten Prof. Dr. Ercan, “Deprem; siyasi, ekonomik ve yönetim sorunudur. Bu sorunlar giderilmedikçe ne yazık ki depremlerde çok kişi hayatını kaybeder” dedi. Aydın’da yaşanabilecek depremler hakkında bilgi veren Ercan, “Aydın deprem bölgesinde yer alıyor ve zemini çok dayanıksız. Aydın’da yaşanabilecek olan depremlerin 7 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz. Burada depremler 200 ya da 250 yılda bir oluyor. Efeler’de yapı yüksekliği 6 katı geçmemeli. Yapılaşma tepelik yerlere yönelmeli. Antik çağ şehir yerleşimleri tepelik alanlarda bulunuyor. Aydın’da kuzey- güney yönündeki yapıların sayısı artıyor. Yapılaşma doğu-batı yönünde olmalı” diye konuştu.

“YAPI GÜVENLİK BELGESİ İSTENMELİ”

Geçmişte yaşanan depremlerden gerekli ders ve önlemlerin alınmadığını söyleyen Prof. Dr. Ercan, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilimizi etkileyen depremlerde, 4 milyon konut etkilendi. Türkiye’deki konut sayısı 25 milyon. Resmi kaynakların yaptığı açıklamalara göre 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kayıp olanlar var. 110 bin kişi de yaralandı. Depremi felakete dönüştüren yeteneksiz yönetim anlayışı, kötü ekonomi ve eğitim düzeyinin düşük olmasıdır. Ev satın almak ya da kiralamak istediğimizde zorunlu deprem sigortası isteniyor fakat yetersiz bir uygulama. Yapı güvenlik belgesi istenmeli ve tapuya işlenmeli. Yapı güvenlik firmaları da sigorta şirketleri gibi olmalı. Ev yıkılırsa kendileri karşılamalı” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ATAY: BİLİM NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPACAĞIZ

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın konuşmasından sonra sahneye çıkarak söz alan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay şöyle konuştu: “Depreme karşı aldığımız ve alacağımız önlemlerde bilim neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. 6 Şubat’ta yaşadığımız felaketin ardından ilgili oda başkanlarının ve meclis üyelerimizin yer aldığı bir toplantı yaptık ve inşa edilecek yapılarda uyulması gereken 13 madde çıktı. O kararlar Efeler Belediyesi tarafından bizzat uygulanıyor. Bunun yanında Kurtuluş ve Güzelhisar mahallelerinde bölgesel kentsel dönüşüm yapacağız. Bilimin rehberliğinden ayrılmayacağız. Değerli hocamız Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’a ve tüm katılımcılara çok teşekkür ederim.”

Etkinlik, Başkan Atay’ın Övgün Ahmet Ercan’a çiçek takdim etmesiyle son buldu.