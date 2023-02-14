Prof. Dr. Naci Görür'den Erdoğan'a tavsiye: İnşaata başlanmamalı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 18:16

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 18:24

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 şiddetinde meydana gelen iki büyük depremin 10 ilde yarattığı yıkımın 9'uncu gününde can kaybı sayısı 31 bini aştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük yıkıma neden olan depremler sonrası yaptığı açıklamada, "Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, açıklamasının devamında, "Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim, TOKİ talimatı aldı. Rezerv alanlarda da inşaatların yapımına başlayacağız. 1 yıl içinde Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem için 2020 yılında ve afetten üç gün önce uyarıda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"İNŞAATA BAŞLANMAMALI"

Erdoğan'ın "İnşaatların yapımına başlayacağız" sözlerine ilişkin tavsiyede bulunan Görür, "Bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı" dedi.

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Televizyondan duydum, sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde kalıcı konutlara bir an önce başlanacağını duyurdu. İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama nacizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim. Sevgiyle...''