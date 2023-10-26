Prof. Dr. Şengör: Laik, Cumhuriyet bizim en kıymetli varlığımızdır

Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:29

Güncelleme: 26.10.2023 - 16:29

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü onuruna düzenlenen etkinlik programı kapsamında Türk akademisyen, bilim insanı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör konuk oldu. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada Şengör, büyük ilgiyle karşılandı. 7’den 77’ye her yaştan yurttaş salonu tamamen doldururken, yer bulamayan izleyiciler için ek sandalyeler konuldu. Alican Bayar’ın moderatörlüğündeki etkinlikte milli mücadele yıllarını, aydınlanma devrimlerini ve Cumhuriyet kazanımlarını önemli anekdotlar eşliğinde anlatan bilim insanı; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan sevgisinden ve eşsiz liderliğinden söz ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

“ATATÜRK 10 YIL DAHA YAŞASAYDI…”

“Atatürk 10 yıl daha yaşasaydı İsviçre gibi olurduk” diyen Prof. Dr. Celal Şengör “İktisadımız epey toparlanırdı. Gemiyi zamanın şartlarına göre iyi götürürdü. Atatürk pragmatik bir adam. Hiçbir dogmaya bağlı olmayan biri. Daima ilim ve bilimin ışığında ilerledi, ilerlemenin önemini hep vurguladı” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’in kazanımlarına vurgu yapan Şengör, “Laik Cumhuriyet bizim en kıymetli, en büyük varlığımızdır. Bizi kulluktan kurtarmış, özgür insan yapmıştır. Biz medeni olma iddiasındayız. 1923’ten bu yana muazzam bir gelişme kaydettik. Sizlerin bugün karşımda olması, en güzel sonucu. Ben çok iyi bir tahsil gördüm. Dünyanın her yerinden ödüller aldım. ABD Bilimler Akademisine seçilen ilk Türk’üm. Cumhuriyet olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Gözlerimin önünde her zaman Mustafa Kemal Atatürk vardı. Paşa’nın huzuruna gidip ona elimden geleni yapmaya, adını dalgalandırmaya çalışacağıma söz verdim. Cumhuriyet muhteşem bir kılavuz. Bugün Atatürk ideallerini yerine getirmek için hepimiz görevliyiz. Kaçarsak bize saygı duyulmaz. Ama tüm dünya Atatürk’e saygı duymaktadır” dedi.

“ZÜBEYDE ANNE’NİN MEZARINDA DİZ ÇÖKTÜM”

Söyleşi öncesinde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki anıt mezarını ziyaret eden Prof. Dr. Celal Şengör “Zübeyde Hanım’ın mezarında dizlerimin üzerine çöktüm ve kendisine böyle bir hediyeyi milletimize bahşettiği için teşekkür ettim” sözleriyle duygularını paylaştı.

Karşıyaka için de şu ifadeleri kullandı: “Karşıyaka’yı ben hep çok severdim. Ayrıca Atatürk’ün yetiştirmiş olduğu Türkiye’nin önemli bilim adamlarından Ordinaryüs Prof. Ekrem Akurgal son zamanlarını burada geçirdi ve son nefesini burada verdi. Karşıyakalılar olarak hocamıza da iyi baktığınız için sizlere milletçe şükran borçluyuz.”

Söyleşinin sonunda Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Saadet Çağlın Celal Şengör’e çiçek takdim etti. Ardından Şengör, uzun kuyruklar oluşturan okurları için kitaplarını imzaladı.