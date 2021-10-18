Prof. Dr. Zeki Arıkan yaşamını yitirdi
Tarih bilimine ve Ege Üniversitesi'ne önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Zeki Arıkan, yaşamını yitirdi. Arıkan, bugün saat 12.00'de Ege Üniversitesi kampüsünde yapılacak törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Zeki Arıkan yaşamını yitirdi.
Arıkan'ın vefatına ilişkin Türk Tarih Kurumu'ndan yapılan açıklamada, “Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Türk tarihçiliğinin değerli isimlerinden Prof. Dr. Zeki Arıkan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN
Prof. Dr. Zeki Arıkan bugün (18 Ekim 2021 Pazartesi) saat 12.00'de Ege Üniversitesi kampüsünde yapılacak tören ve öğle namazı sonrası Urla Özbek Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
ZEKİ ARIKAN KİMDİR?
1944 yılında Erzincan ilçesinde İliç’e bağlı Uluyamaç köyünde dünyaya gelen Zeki Arıkan, ilkokulu burada bitirdi. Orta ve yükseköğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Yüksek Öğretmen Okulundan mezun oldu.
‘Divan-ı Hümayun’ isimli tezle mezun olmuştur. Doktora eğitimini Aix-en-Province’da ‘Le Sandjak de Hamid İli d’apres le registre de cadastre de 1522 (929 H.)’ teziyle 1972 yılında tamamladı. Isparta-Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi, Erzurum Kazım Karabekir ve Ankara Gazi Eğitim Enstitülerinde Tarih öğretmeni olarak görev yaptı. 1980 yılından itibaren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde katkılar verdi.
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