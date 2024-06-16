Yayınlanma: 16.06.2024 - 23:08

Güncelleme: 16.06.2024 - 23:09

Türkiye'nin posta örgütü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ülkenin 81 ilinde yer alan yüzlerce şubesiyle, belirlenen saatlerde hizmet veriyor. Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kurumda çalışmalara ara verildi. Peki, PTT şubeleri ne zaman açılıyor? PTT bayram tatili bitiş tarihi ne zaman?

PTT ŞUBELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak. 24 Haziran'dan itibaren kamu kurumları normal işleyişlerine dönecek