PTT şubeleri ne zaman açılıyor? PTT bayram tatili bitiş tarihi ne zaman?

Kurban Bayramı idrak edilmeye başlandı. PTT şubeleri aracılığı ile çeşitli posta ve kargo işlemi yapacak vatandaşlar da PTT şubelerinde yeniden hizmetin başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, PTT şubeleri ne zaman açılıyor? PTT bayram tatili bitiş tarihi ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 23:08
PTT şubeleri ne zaman açılıyor? PTT bayram tatili bitiş tarihi ne zaman?
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Türkiye'nin posta örgütü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ülkenin 81 ilinde yer alan yüzlerce şubesiyle, belirlenen saatlerde hizmet veriyor. Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kurumda çalışmalara ara verildi. Peki, PTT şubeleri ne zaman açılıyor? PTT bayram tatili bitiş tarihi ne zaman?

PTT ŞUBELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak. 24 Haziran'dan itibaren kamu kurumları normal işleyişlerine dönecek


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