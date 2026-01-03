Cumhuriyet Gazetesi Logo
Q Yatırım Bankası soruşturmasında yeni operasyon: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Q Yatırım Bankası soruşturmasında yeni operasyon: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

3.01.2026 11:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Q Yatırım Bankası soruşturmasında yeni operasyon: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Q Yatırım Bankası yetkililerinin mali sıkıntıdaki şirketlere borç para verdiği borçlar karşılığında TCMB oranlarının çok üzerinde faiz aldığı öne sürülerek ikinci dalga operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na yönelik “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık, bankanın yetkililerinin Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiğini ve bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği oranların çok üzerinde faiz uyguladığını tespit etti.

4 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde arama yaptı, dijital ve finansal materyallere el koydu.

Soruşturmanın önceki aşamasında Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali E. ile birlikte Yasef M. ve Mehmet A. hakkında 7 Kasım 2025’te adli işlem yapıldı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Ali E. ile bağlantılı olduklarına dair tespitler bulunan Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarını belirlemek, suçtan elde edilen gelirlerin izini sürmek ve delilleri güvence altına almak amacıyla işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

İlgili Konular: #Tefecilik #Q Yatırım Bankası

İlgili Haberler

CHP'li Uzun'dan adli emanetlerdeki yolsuzluklara karşı Meclis Araştırması talebi
CHP'li Uzun'dan adli emanetlerdeki yolsuzluklara karşı Meclis Araştırması talebi İstanbul Büyükçekmece Adliyesi ve Adalar Adliyesi’nde adli emanetlerdeki ortaya çıkan yolsuzluk olaylarına ilişkin adli emanet süreçlerindeki yapısal zaafların araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına araştırma önergesi sunuldu.
Meclis’te 22 yıl önce AKP’lilerin de imzasıyla hazırlanan ‘yolsuzluk’ raporu dikkat çekti: 22 yılda ne değişti?
Meclis’te 22 yıl önce AKP’lilerin de imzasıyla hazırlanan ‘yolsuzluk’ raporu dikkat çekti: 22 yılda ne değişti? AKP geride kalan haftada iktidardaki 23. yılını kutlarken, AKP iktidarının ilk yıllarında Meclis’te kurulan Yolsuzlukların Sebeplerini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı rapordaki tespitler dikkat çekti. Bundan 22 yıl önce hazırlanan raporda yolsuzluğun tanımı “Yolsuzluk = Tekelci yapılar + Tek başına karar alma yetkisi + Hesap vermеme” formülüyle yapıldı.
Kamu görevlilerinin etik tutumlarını inceleyen kurula ‘yolsuzluk’ davasını kapatmaya çalışan Kenan İpek atandı
Kamu görevlilerinin etik tutumlarını inceleyen kurula ‘yolsuzluk’ davasını kapatmaya çalışan Kenan İpek atandı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2014’te yürütülen ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın bacanağının da adının geçtiği liman yolsuzluğu davasının kapanması için dönemin İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş’a baskı yapan Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na atandı.