Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı yoğun ilgi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 08:53

Karabağlar Belediyesi Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı, çocukların gözde mekanlarından oldu. Yaz tatillerini verimli bir şekilde, okuyup öğrenerek tamamlamak isteyen çocuklar, Çalıkuşu Mahallesi Kilimtepe Parkı'nda bulunan kitaplığın yolunu tuttu.

Yaşamının bir bölümünü Karabağlar’da geçiren edebiyatımızın usta isminin adını taşıyan kitaplık, Güntekin’in “Dudaktan Kalbe” romanının bir bölümünü de kaleme aldığı yaklaşık 150 yıllık tarihi taş binada yer alıyor. Mimari dokusuyla dikkat çeken Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı’nda masal, Türk ve dünya klasiklerinden seçme eserler, çocuk edebiyatı, psikoloji, eğitim gibi birçok konu başlığı altında, yüzlerce kitap bulunuyor.

Kitaplığa üye olan çocuklar, beğendikleri kitapları 10 gün içerisinde teslim etmek koşuluyla ödünç alabiliyor. Dileyen çocuklar da eserleri kitaplığın sessiz ve serin ortamında okuyabiliyor.

“BU TABLO BİZLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Çocuk kitaplığına üye olmak isteyenler, öğrenci belgesi, 2 fotoğraf ile başvuru yapabiliyor. Haftanın 5 günü mesai saatleri içerisinde açık olan kitaplıktan, tüm çocuklar ücretsiz yararlanabilirler.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kitaplığın güncel eserlerle sürekli zenginleştiğini vurgulayarak, “Çocuklarımız bu yaz da kitaplığımıza yoğun ilgi gösterdi. Okudukları kitaplarla bilgilendiler, ufukları açıldı. Bu tablo bizleri çok mutlu ediyor. Tarihi binaya ve kitaplığa sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.