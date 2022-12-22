Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigortaya tabi mevduat tutarı yükseltildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi.

DHA
22 Aralık 2022 Perşembe, 07:19
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigortaya tabi mevduat tutarı yükseltildi
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TMSF'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu'nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.


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