Resmileştirdiler... İktidara yakın vakıflara tanınan imtiyazın belgesi

26 Aralık 2021 Pazar, 10:44

Hükümetin arka bahçesine dönüşen vakıflara yönelik imtiyazları sürüyor. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması’na Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Çok çeşitli konularda yeni düzenlemeler getiren kanunun 24’üncü maddesinde iktidara yakın vakıflarla ilgili bir düzenleme dikkat çekti. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen yeni maddeyle, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların emeklilik ve yaşlılık aylıklarının kesilemeyeceği karara bağlandı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ‘Çifte Maaşlılar’ kervanına Maarif Vakfı yöneticileri de katılmıştı. Kurumun 11 kişilik Mütevelli Heyeti, ikinci maaşa kavuşmuştu. Yönetim kademesinde 3 eski AKP milletvekili ile daha sonra bakan olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı da bulunuyordu.

BirGün'ün haberine göre, Resmi Gazete’de yayımlanan maddede şu ifadeler yer aldı:

“Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmez.

"YARARLANILMIŞ SAYILIR"



Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkra kapsamına girenler adına kurum tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilir ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmez.

Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlar, ilgili kanunlarında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla bu kanun ile diğer kanunlar uyarınca sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlandırılır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşvik, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır.”