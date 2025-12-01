Restoranda 'sandalyeli' kavga: Masaya atladı kayarak düştü!

Olay, 25 Kasım Salı günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane’deki Çağlayan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bir taraf diğer tarafa sandalye fırlattı. Karşı tarafa karşılık vermeden uzaklaşmaya çalışırken bir kadın korkulukları aştı.

Masanın üzerine atlayan kadın masanın devrilmesiyle yere düştü. Tekrar ayağa kalkan kadın, diğerleriyle birlikte karşı tarafa sandalye atmaya devam etti.

Bu sırada bazı kafe çalışanları kavganın ortasında kaldı. Masa ve sandalyeleri tutmaya çalışan kafe çalışanlarından 1 kişi tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.