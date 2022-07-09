Rize'de 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması

Rize'de, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 1 saatin sonunda Rize Belediyesi Kurban Timi tarafından sakinleştirici iğne atılarak yakalandı.

DHA
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:34
Rize'de 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
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İslampaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde kesim için dışarı çıkarılan kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı.

Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamayınca Rize Belediyesi Kurban Timi'ne haber verildi. Araçlarla takip edilen boğa, Portakallık, Bağdatlı ve Gülbahar mahallelerini geçip 2 kilometre koştu.

Menderes Bulvarı'na inerek sürücülere de zor anlar yaşatan boğa, 1 saatin ardından veteriner hekim tarafından atılan sakinleştirici iğneyle yakalandı. Boğa, kamyona konulup, kesim yapılacak alana götürüldü. 

 


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