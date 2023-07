Rize’de şantiye protestosu: ‘Her tarafı sahiplendiler, çocuklarımız nerede büyüyecek?’

Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:57

Güncelleme: 31.07.2023 - 14:43

Rize’nin Söğütlü ve Balıkçılar köyü sakinleri, sahil yolunda Hazine arazisi üzerine Tüylüoğlu Enerji Şirketi tarafından kurulan ve 2022 yılında İl Özel İdaresi tarafından yıkım kararı verilen şantiyenin kaldırılmamasını şantiye önünde toplanarak protesto etti.

"YIKIM KARARI UYGULANMIYOR"

Söğütlü 1. Sıra Muhtar Azası Mehmet Bostan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şikâyet dilekçelerimiz ve görüşmeler neticesinde buranın kaldırılması yönünde köyümüzün adına sonunda bir neticeye vardık ve sevindik mahkeme yıkım karar verdi. Biz de bu sonuç neticesinde köyümüzün güzelleşmesi için bu bölgeyi bize tahsisi konusunda müracaatlarımız oldu ama görünen o ki ne mahkeme kararı ne de bazı yöneticilerin bu konuda duyarsız ve taraflı olmaları bizi bugün burada bu faaliyeti yapmamıza sebep oldu. Köyümüzün bu çirkin görüntüsünden kurtulup temiz ve nezih bir yer olması konusunda yöneticilerin ve karar mekanizmalarının tarih vermeden bir an önce bu alanı temizlemesi konusunda gerekenin yapılmasını, bir daha böyle çarpık bir şekilde olmaması için bu alanın köy tüzel kişiliğine tahsis edilmesini istiyoruz. Bugüne kadar yapılan yanlışlıkların son bulmasını buraya toplanarak bir kez daha haykırıyoruz, köyümüzün üzerinden hiçbir hukuki dayanağı olmadan ellerinizi çekin köyümüzün bu alanını bize tahsis edin.”

"ALAN HALA İŞGAL ALTINDA"

Söğütlü Muhtarı Adem Bostan ise şöyle konuştu:

"Söğütlü Muhtarı olarak yaptığımız yazılı ve sözlü görüşmelerde özel idarenin vermiş olduğu yıkım kararları kendilerini tebliğ edilmiş, kısmen ufak da olsa bir yıkım yapılmış fakat burada ne hikmetse ilgili bürokratlarımızın taraflı düşündüklerini anlıyoruz. Bize ayrı söyleniyor karşı tarafa bize söylenenin farklı bildiriliyor söyleniyor. Karayolları’nın, Özel İdare'nin bize verdiği yazıda burada ilgili yıkım gereken yıkım imara aykırı olan yıkım yapılmış gerekli düzenlemelerin burada tapu maliklerinin inisiyatifinde olduğunu bildirmiş fakat buradaki tapu malikleri herhangi bir düzenleme veya burada işgal edenlere herhangi bir tebliği yazısı veya sözlü hiçbir bilgilendirme yapmamıştır bu alan halen işgal altında. Bunlar inadına dökülüyor buraya bunlar normalde TEDAŞ'a teslim edilmesi gereken malzemeler. Fakat bunları biz inadına buraya döktüklerini düşünüyoruz ve burada bazı ağaçlarımız bile kendi ellerimizle diktiğimiz ağaçlarımız da burada bunların bu malzemelerin dökümlerinden dolayı kırılmış veya kesilmiş şurada bir ağacımız var. İnşallah bunu da kesmezler buradan yani tarihi bir ağaçtır bu.”

"HER TARAFI SAHİPLENDİLER, BU NE BİÇİM ADALET"

Bir yurttaş, şantiyedekilerin kendileriyle sürekli kavga ettiklerini belirterek, "Bizimle hep kavga ediyorlar babasının malı gibi tapulandılar buraları bu köyün sahipleri onlar mı yahu deniz sahilimizi de sahiplendiler her tarafı sahiplendiler. Her gün kavga gürültü mü edeceğiz burada, bu ne biçim adalet" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ NEREDE BÜYÜYECEK?"

Kadın yurttaş, "Oturma alanı istiyoruz serbest dolaşacağımız bir alan istiyoruz biz bu pisliğin içerisinde duramayız ki nasıl bir pislik. Bu ağaçlarının, dikenlerin arasında mı oturacağız? Çocuklarımız nerede büyüyecek böyle bir kanun mu var? Tamam madem gidecek gitsin bir an önce yani öyle değil mi arkadaşlar yani çocuklarımızın gelecek nesillerimize neden oluyorlar her yer çöplük içinde hortumlar her şey bir yerde" dedi.