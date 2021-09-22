Saat Kulesi mora büründü

22 Eylül 2021 Çarşamba, 10:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi’ni alzheimer hastalığına dikkat çekmek için mor renkte ışıklandırarak dünya genelindeki farkındalık hareketine katıldı.

Alzheimer hastaları ve yakınlarının bir araya geldiği etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Sertaç Dölek, Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürü Gökhan Vurucu, Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürü Ruhan Ayan Çerezcioğlu, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Belgin Karavaş ve yurttaşlar katıldı.

Alzheimer hastaları ve yakınları, etkinlik kapsamında sandalyelerinde oturarak dans gösterileri yaptı.



