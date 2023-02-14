Sabahat Akkiraz: Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik

Kahramanmaraş merkezli depremler, Türk Halk Müziği'nin usta ismi Sabahat Akkiraz'ı da derinden sarsan bir ölüme neden oldu. Akkiraz, üzüntüsünü "Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla” diyerek dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:27
Sabahat Akkiraz: Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik
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Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde resmi açıklamalara göre bugüne kadar 31 bin 643 yurttaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın bir yakının da bulunduğu öğrenildi. 

Akkiraz, depremde hayatını kaybeden ve "ablam" dediği Nurhayat Hanım'ın Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun."


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