Şadan Gökovalı, Konak’ta anıldı

01 Şubat 2022 Salı, 09:43

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaaağaçlı’nın manevi oğlu, gazeteci, yazar, akademisyen, hocaların hocası Prof. Dr. Şadan Gökovalı, ölümünün birinci yıldönümünde, Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin birlikte düzenlediği etkinlikle anıldı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Anma Töreni ve “Ben Kitaplarımla Yaşadım” belgesel gösteriminde konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Batur, “Şadan Hocamızın oturduğu sokağa ismini vermiştik. O günkü heyecanını hiç unutamıyoruz. İnsanların yaşarken anılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Işıklar içinde uyusun. Anısı her zaman yaşayacak. Onu kederle değil güzelliklerle anacağız” dedi. Batur, Şadan Gökovalı’nın kente ve ülkeye kattığı değerin önemine dikkat çekti. Batur şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl, kentimiz için, ülke için çok değerli ve önemli bir insanı kaybettik. Defin 3 Şubat’taydı ve o gün İzmir’in her tarafında gök gürledi, seller taştı. Benim de çok sevdiğim, saydığım bir insandı. Şair, yazar kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle önemli eserler bıraktı. Beni her gördüğünde mutlaka bir kitabını imzalar verirdi. Kültür ve tarih turizminin ayağa kalkması için geçmişte ilk mücadele eden kişilerden biriydi. Bu ülkede kültür turizmi deyince hocamız aklımıza geliyor. Her şeyiyle dolu dolu bir insan. 82 yıllık ömründe hep iyilikler yapmış, güzellikler, güzel eserler yaratmış, güzel insanlar biriktirmiş. Biz onu bir kez daha saygıyla anıyoruz. Kültür Mahalle Muhtarımızın da teşvikiyle ve tüm meclis üyelerimizin desteğiyle Şadan Hocamızın oturduğu sokağa ismini vermiştik. O günkü heyecanını hiç unutamıyoruz. İnsanların yaşarken anılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. ‘Ben Gökova’nın toprağından geldim, gün gelecek yine Gökova’nın toprağı olacağım’ diyen çok değerli büyüğümüzü, Şadan Gökovalı’yı bir kez daha saygıyla anıyorum. Işıklar içinde uyusun. Anısı her zaman yaşayacak. Onu kederle değil güzelliklerle anacağız.

Şadan Gökovalı’nın üniversitede öğrencisi olan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise “1978 yılında Ege Üniversitesi’nde tanıştığım ve bizde çok emeği olan, çok kıymetli bir insanı burada anıyoruz. Hakikaten çok iyi bir öğretmendi, bize öğretmek için çok çabaladı. Ondan duyduğumuz her güzel söz bizi çok mutlu ederdi. Şadan Hoca, öğretmen oluşunun, okurluğunun ve yazarlığının yanı sıra çok iyi bir rehberdi. Öğrenciyken bizi çok gezdirdi, tarihi yerleri bize anlattı. Bize sadece hoca değil bir ağabey bir hayat koçu gibiydi. Her zaman beraber güler, eğlenirdik” diye konuştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de öğrencisi olduğu Gökovalı’yı şu sözlerle andı:

“Gökyüzü ve yeryüzünün son temsilcilerinden birini anmak, hatırlamak, ona dair bir nida bırakmak için buradayız. Bugün bir kez daha görüyorum ki bir insanın ulaşabileceği son mertebe, adı anıldığı zaman yüzlerin gülümsemesi, kalplerde içten bir duygunun oluşmasıdır. Aslında, düşünüyorum da o bir yıkayıcıydı. İnsanları kirletenlere, benciliklere, küçük hesapçılara karşı, bütün bunları yıkayan, tertemiz bir insandı. İnsanın erdeminin, onurunun kapılarını aralardı bize. Türkçeyi çok iyi konuşurdu. Güzel Türkçenin ona Halikarnas Balıkçısı’ndan miras kaldığını söylerdi. Derin bilgeliğinin etrafımızı ışıl ışıl ısıttığı ve parlak yaptığı insanlardan biriydi. İyi ki kendisiyle yolumuz ışık hızıyla kesişti. Onu unutmak hiçbir şekilde mümkün değil. Sık sık ‘Ne mutlu bana ki sizlere Afrodisias’ı anlatabiliyorum’ derdi. Şimdi ben diyorum ki ne mutlu bize ki gençlere Şadan Hoca’yı anlatabileceğiz. Yeniden görüşene kadar devriniz daim olacak Hocam, saygıyla, merhabayla.”